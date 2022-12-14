Лысая из-за неизлечимой болезни: милашку из «Жестоких игр» больше не узнать

Сэльма Блэр стала мировой звездой после участия в фильмах «Жестокие игры» и «Блондинка в законе». Артистка уверенно покоряла Голливуд, пока несколько лет назад неожиданно не пропала с экранов.

Как оказалось, у знаменитости диагностировали рассеянный склероз. Из-за этого ей пришлось пойти на серьезную терапию и посвятить все свое время лечению. Серьезные препараты стали причиной облысения, но Сэльма не побоялась своих перемен во внешности и не стала затворницей.

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях, где однажды поделилась снимком с практически лысой головой, который шокировал пользователей Сети. Спустя несколько лет ее состояние начало улучшаться, поэтому теперь она постепенно возвращается к привычной жизни. Внимательные зрители могли увидеть ее в фильмах «После» и «После. Глава 2», а также в мистическом детективе «Темный враг».