Лысая из «Брата 2» тряхнула роскошной шевелюрой: ахнете, увидев ее спустя 22 года

Российская актриса Дарья Юргенс известна в первую очередь по роли Даши из культового боевика «Брат 2». На ее счету множество работ в фильмах и телесериалах, но зрители по-прежнему ассоциируют ее с той лысой «ночной бабочкой» из ленты Алексея Балабанова.

Позднее Юргенс снялась и в другой картине мэтра «Про уродов и людей», где сыграла служанку. Еще одной яркой работой Дарьи стала роль Маргариты Кошкиной в сериале «Морские дьяволы». Юргенс появлялась и в других популярных картинах, среди которых «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей».

Личная жизнь «Даши-Мэрилин» также не стояла на месте. Актрису связывали долгие отношения с известным артистом Евгением Дятловым и каскадером Сергеем Великановым. А в середине 90-х она крутила роман с глыбой русского рока Юрием Шевчуком.

Сегодня Юргенс даже отдаленно не напоминает ту бритоголовую подругу Данилы Багрова из «Брата 2». Совсем недавно актриса появилась на одном федеральном канале и тряхнула роскошной гривой.