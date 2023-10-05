«Лупил как сидорову козу»: от этих откровений Эдиты Пьехи волосы встают дыбом

Эдита Пьеха прошла в своей жизни через множество испытаний. Артистке пришлось несладко уже в детстве. Ее откровения приведут в ужас любого.

Отец певицы умер, не дожив и до сорока лет. Причиной его смерти стал силикоз — весьма распространенный среди шахтеров недуг. Похоронив мужа, мать звезды Фелиция Королевска вышла замуж за другого мужчину.

Отчимом исполнительницы стал человек по имени Ян Голомб. Именно он был главным мучителем маленькой Эдиты. Новому главе семейства Пьеха была не нужна. Дочь своей возлюбленной он считал чужим человеком, поэтому с малышкой не церемонился.

«Он лупил меня как сидорову козу, ни за что», — рассказала в одном из интервью Эдита Станиславовна.

Знаменитость добавила, что супруг ее матери не видел в своем поведении ничего зазорного. По-другому решать проблемы он не умел. Домашний тиран объяснял свою позицию тем, что его так воспитывали в детстве.