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Лукашина в «Иронии судьбы» должен был играть другой: Мягков даже целовался хуже

29 сентября 2023 15:00
Лукашина в «Иронии судьбы» должен был играть другой: Мягков даже целовался хуже

Экранным партнершам пришлось несладко.

Зрители всегда ждут от актеров, играющих влюбленных, «химии» на экране. Артистам вовсе не обязательно испытывать друг к другу теплые чувства, чтобы изобразить эмоции на экране. Порой участникам съемочного процесса нужно преодолевать отвращение ради того, чтобы фильм получился глубоким и трогательным.

Ольга Науменко, сыгравшая Галю в мелодраме «Ирония судьбы, или С легким паром!», нелестно отзывалась о своем экранном женихе Андрее Мягкове. По сюжету Женя Лукашин не очень-то любил свою подружку, но актер был куда холоднее к своей партнерше, чем даже его застенчивый герой.

В одной из сцен артистам нужно было поцеловаться. Ольга Николаевна с содроганием вспоминает этот момент. По словам звезды советского кино, Мягков сложил «губки трубочкой» и отказывался их разжимать: женатый актер не позволял себе вольностей с коллегами. К тому же Науменко была расстроена из-за того, что ей пришлось работать с Андреем Васильевичем, а не с красавцем Олегом Далем, который также проходил пробы на роль.

Лукашина в «Иронии судьбы» должен был играть другой: Мягков даже целовался хуже
Фото: legion-media.ru, кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Алла Новикова
Алла Новикова
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