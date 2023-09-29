Лукашина в «Иронии судьбы» должен был играть другой: Мягков даже целовался хуже

Зрители всегда ждут от актеров, играющих влюбленных, «химии» на экране. Артистам вовсе не обязательно испытывать друг к другу теплые чувства, чтобы изобразить эмоции на экране. Порой участникам съемочного процесса нужно преодолевать отвращение ради того, чтобы фильм получился глубоким и трогательным.

Ольга Науменко, сыгравшая Галю в мелодраме «Ирония судьбы, или С легким паром!», нелестно отзывалась о своем экранном женихе Андрее Мягкове. По сюжету Женя Лукашин не очень-то любил свою подружку, но актер был куда холоднее к своей партнерше, чем даже его застенчивый герой.

В одной из сцен артистам нужно было поцеловаться. Ольга Николаевна с содроганием вспоминает этот момент. По словам звезды советского кино, Мягков сложил «губки трубочкой» и отказывался их разжимать: женатый актер не позволял себе вольностей с коллегами. К тому же Науменко была расстроена из-за того, что ей пришлось работать с Андреем Васильевичем, а не с красавцем Олегом Далем, который также проходил пробы на роль.