Лучший телеведущий страны: Дроздов триумфально вернулся на экраны
Ученый до сих пор не до конца восстановился после череды болезней.
За последние пару лет поклонники Николая Дроздова неоднократно получали поводы для опасений за его состояние. Мужчина часто попадал в больницу, иногда его даже приходилось экстренно госпитализировать.
Например, в начале этого года телезвезда неудачно упал на льду и повредил сразу семь ребер. Травмы до сих пор дают о себе знать: 86-летний зоолог не может глубоко дышать и громко разговаривать.
Летом ученому пришлось обратиться к медикам, так как его зрение начало сильно падать. А затем проблемы возникли с анализами крови, которые показали воспалительный процесс в организме Дроздова.
Несмотря на все эти сложности со здоровьем, телеведущий на днях триумфально вернулся на экраны. Правда, пока только в рекламе службы такси. В ролике, размещенном в соцсетях, Дроздов демонстрирует свою фирменную позитивную улыбку и заряжает оптимизмом всех зрителей.
Народ оказался изумлен тем, как зоолог держится после череды болезней. В комментариях подписчики активно желают ему здоровья и признаются в любви, называя лучшим телеведущим страны.
«Спасибо вам за детство. За географию и биологию», «Долгих лет вам, Николай Николаевич. Спасибо за то, что продолжаете дарить нам тепло и улыбки», «Вы как Дед Мороз — добряк на все времена», — отмечают фолловеры.