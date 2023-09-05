Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали

Эксперты кино регулярно составляют рейтинги фильмов, которые оказали большое влияние на мировую культуру. Встречаются в списках «лучших» и советские картины: критики особенно ценят работы Рязанова, Тарковского и, например, Меньшова. А не так давно стало известно, какая же картина была признана самой знаковой.

Как оказалось, эксперты со всего мира сильнее оценили работу Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Фильм увидел свет в 1926 году, и имя режиссера мгновенно оказалось синонимом всего киноискусства того периода.

Со временем же новые поколения режиссеров не оставляли эпохальную ленту. Они цитировали «Броненосец» и посвящали ему свои научные работы. В итоге было признано, что именно Эйзенштейн изобрел «язык кино», из-за чего современные картины выглядят именно так.