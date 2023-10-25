Лучший фильм о войне: Бандерас обожает этот советский кинохит, который не все видели

Антонио Бандерас давно стал звездой и в своей родной Испании, и в Голливуде. За премьерами его фильмов следит весь мир, однако мало кто знает, что его можно назвать большим поклонником советского кино.

Как оказалось, звезда «Маски Зорро» неоднократно пересматривал военную драму Элема Климова «Иди и смотри», которая доводит его до мурашек. Впервые он увидел фильм в конце 80-х, всего через несколько лет после премьеры, и сразу же внес его в список своих любимых.

По словам Бандераса, он постоянно смотрит любимую ленту и каждый раз остается под большим впечатлением. Также он высоко ценит творчество Андрея Тарковского, а особенно — картину «Сталкер», которая вышла на экраны в 1979 году. После просмотра артист решил оценить не только сам фильм, но и повесть братьев Стругацких. И произведение вызвало у него не меньший восторг.