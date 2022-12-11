«Лучшие неголливудские фильмы – российские»: какое кино заставило иностранцев так думать

Отечественный кинематограф год от года набирает популярность не только у россиян, но и у заграничных зрителей. Они внимательно изучают все новинки, выходящие на экраны, а больше всего, как оказалось, ценят приключенческие исторические фильмы.

Так, остались в восторге кинолюбители из других стран от картины «Легенда о Коловрате» Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого. По их мнению, у режиссерского дуэта получился прекрасный опус в духе «300 спартанцев», который своей динамикой и яркими спецэффектами превосходит многие голливудские проекты.

«Отличные сцены сражений, реалистичные комментарии и великолепные визуальные эффекты делают этот фильм обязательным для любителей больших сражений», — делятся мнением пользователи Сети.

При этом поклонники отмечают, что «Легенда о Коловрате» в очередной раз доказала им, какое качественное снимают кино в России. По мнению многих, именно российское кино можно назвать одним из самых лучших в мире.