Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»

Режиссеры со всего мира неоднократно экранизировали цикл произведений Артура Конан Дойля о великом сыщике. Действие рассказов переносилось как в прошлое, так и в современность, изменялось и место действия. При этом лишь одной экранизации удалось впечатлить не только публику, но и родственников самого автора.

Как оказалось, одной из дочерей писателя удалось увидеть работу Игоря Масленникова. И наследница Конан Дойля осталась в большом восторге от сериала. По ее мнению, советским кинематографистам удалось создать наиболее верную к тексту работу.

«Дочка Конан Дойля, посмотрев фильм, сказала, что ее отец был бы очень доволен», — признавался критик Кристоф Хубер.

Оценили работу и другие видные деятели Великобритании, даже сама королева Елизавета. В итоге Василий Ливанов даже получил почетный орден Британской империи именно за эту роль.