Лучше их не злить: девушки с этими именами наделены сильнейшим даром

“Сниму сглаз”, “Приворожу любимого”, “Расскажу, кто твоя судьба”, - подобными объявлениями от потомственных ворожей и ведьм пестрит интернет и соцсети. Многие люди клюют на эту удочку и отправляются на очную или онлайн-консультацию, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. Но нередко сталкиваются с обманом и мошенничеством. По мнению экспертов, чаще всего экстрасенсорными способностями обладают женщины, нареченные определенными именами - они могут помочь в решении проблем, но обижать их не рекомендуется.

Алена

Во многих старинных сказках главную героиню зовут Аленой. И не зря - в этом имени заключена сильная энергетика. Как правило, светлая - обладательницы имени Алена притягивают к себе людей своей добротой, приветливостью, заботливостью.

Они похожи на солнышко, к которому тянется все живое.

Эксперты считают, что девушки, нареченные этим именем, часто обладают магическими способностями, хотя и не всегда догадываются о своем даре. Алена наделена превосходной интуицией, которая быстро помогает ей понять, хороший или плохой человек перед ней, стоит ли ввязываться в какое-то дело или лучше поостеречься.

Мадина

Обладательницы загадочного имени Мадина - девушки скрытные, они не любят делиться с окружающими подробностями личной жизни или успехами в карьере. А все потому, что прекрасно понимают - на свете существует много завистников, и необходимо тщательно беречь себя от негативного воздействия.

Впрочем, Мадина и сама кого угодно может сглазить.

Это ранимая натура, которая болезненно воспринимает обиды и предательства. Они не успокоится, пока человек, посмевший оскорбить ее, не заплатит за это по заслугам. Поэтому эксперты рекомендуют находиться с этой девушкой в добрых отношениях.

Татьяна

Барышни, которые носят имя Татьяна, очень общительные и открытые. Однако при этом в них все равно есть какая-то загадка - что-то колдовское во взгляде. Если вы замечаете таинственную искорку в глазах обладательницы этого имени, значит, перед вами Таня, наделенная магическими способностями.

Лучше всего девушке, которую родители нарекли таким именем, удается любовная магия.

Всевозможные заговоры и привороты - это ее. Все подружки наперебой обращаются к Тане, чтобы предсказала им перспективы развития отношений с тем или иным кавалером или погадала на любовь.