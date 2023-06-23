Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ

Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон не раз упрекали в безвкусице. Но недавно актриса превзошла саму себя, появившись в «парящем» бледно-голубом платье. Пикантный наряд нарушил не только законы стиля, но физики.

По словам фанатов, нелепое чудо-платье Эммы напоминает перевернутый зонт. Ткань струилась и держалась так, будто ее подвесили на невидимые нити. Непонятно, как оно вообще держится и не падает. Интернет-пользователи заподозрили актрису в колдовстве.

«Почему этот наряд не слетел с нее?», «Платье нарушило все законы физики», «Эмма точно применила какое-то заклятие», «Лучше бы надела „голое“ платье, чем это»,

— пишут фолловеры звезды.

Интернет-общественность уже много раз критиковала Уотсон и ее неудачные образы. Эмма умудряется позориться как в повседневной жизни, так и на красной дорожке. Как-то на одном мероприятии актриса появилась в черном бесформенном платье, которое превратило ее в тучную тетку. А недавно Уотсон сфотографировали на прогулке с новым парнем — неудачный макси-наряд состарил Эмму лет на 20.