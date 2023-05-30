«Лучше бы Крид»: при взгляде на русского Серкана Болата станет не по себе

На протяжении нескольких месяцев в Сети разгораются споры о предстоящих съемках российской версии всеми любимого турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Больше всего обсуждений было вокруг артистов на роль Серкана Болата. Считалось, что статного красавца сыграет Егор Крид, но после тысяч гневных комментариев создатели все же пересмотрели свой выбор.

Теперь зрители увидят на экранах не знаменитого певца, а сына популярной телеведущей Тины Канделаки. 22-летний Лео никогда не снимался в фильмах или сериалах. Но начинающий актер часто работал «за кадром». Портал Metronews пишет, что молодой человек принял участие в создании саундтреков к нескольким шоу. Однако этот факт не успокоил россиян.