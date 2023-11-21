Лучшая роль: почему Евстигнеев сначала отказывался сниматься в «Собачьем сердце»

Евгений Евстигнеев успел сняться более чем в 130 фильмах. У советских зрителей были свои любимые кинообразы актера. Одним из самых известных оказался персонаж профессора Преображенского из «Собачьего сердца».

А ведь артист мог не появиться в этой экранизации. Режиссер Владимир Бортко долго подбирал кандидата на центральную роль. Пробы проходили Кирилл Лавров и Михаил Ульянов. Также среди возможных исполнителей рассматривались Владислав Стржельчик и Леонид Броневой.

Однако Бортко настоял на том, чтобы роль профессора досталась Евгению Евстигнееву. Актера пришлось уговаривать на съемки: к тому времени он пережил уже не один инфаркт, хотел поберечь сердце и снизить нагрузку. Кроме того, повесть Булгакова была запрещена, поэтому артист даже не читал ее.

В результате Евстигнеев поставил условие, что будет сниматься только по выходным. Работа над картиной проходила в Ленинграде, и звезда кино не хотел надолго оставлять молодую супругу Ирину Цывину в Москве. Постановщику пришлось согласиться на все требования артиста.