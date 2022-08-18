Ложь, скандалы и возвращение к бывшему: вот чем обернулось замужество Анастасии

Личная жизнь певицы Анастасии Минцковской оказалась бурной . Сейчас артистка счастлива в браке с Владимиром Зудиным, который стал для нее девятым по счету.

Впервые звезда вышла замуж в 18 лет и развелась через полтора года после того, как подарила мужу Алексею Минцковскому дочку. Второй супруг исполнительницы оказался альфонсом, а третий — жутким ревнивцем. Одним словом, с избранниками знаменитости не везло до тех пор, пока она не встретила Владимира Зудина.

Однако через 10 лет совместной жизни этот брак рухнул. Анастасия не отличалась верностью и вступила в отношения с певцом Юлианом. В 2019 году знаменитости поженились. Сразу после свадьбы у возлюбленных возникли проблемы. Муж знаменитости хотел стать отцом, поэтому она согласилась пройти через процедуру ЭКО. Желанная беременность не наступала, и тогда Юлиан объявил о разводе с Минцковской, причем сделал это за ее спиной.

Разрыв пары сопровождался громким скандалом. Юлиан обвинил экс-возлюбленную в том, что на самом деле она не ездила в клинику, где ей должны были провести искусственное оплодотворение. Артист предположил, что стал донором для неизвестных ему женщин.

Певица же призналась, что подлый поступок мужа больно ранил ее.

«Я не получила то счастье, которого ждала», — заявила она во время шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Впоследствии Минцковская вернулась к Зудину, который не только простил ее, но и вновь повел под венец.