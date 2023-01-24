Ловко скрывали: 3 отечественные звезды, чей настоящий рост вас искренне удивит

Экран не только прибавляет знаменитостям лишние кило, но и скрывает такие детали, как рост, как это было с героинями этой подборки.

Анна Плетнева из группы «Винтаж» все детство страдала из-за насмешек сверстников по поводу ее небольшого роста. Позже, повзрослев, певица поняла, что это скорее изюминка, чем недостаток. Рост Анны составляет всего 153 сантиметра, что просто приводит фанатов в шок, ведь на экране исполнительница маленькой не выглядит.

Еще одна «малышка» отечественной эстрады — Ольга Орлова. В детстве исполнительница считала, что из-за низкого роста парни просто не будут обращать на нее внимание, однако с возрастом ситуацию переосмыслила. Когда у Ольги появились поклонники, она поняла, что маленький рост в 155 сантиметров — это ее преимущество, ведь мужчины на фоне девушки чувствуют себя богатырями.

Мало кто мог предположить, что и известная актриса Ирина Пегова невысокого роста. Все благодаря грамотной работе операторов и высоким каблукам, с которыми она не расстается. Сама звезда в шутку заявляет, что даже не помнит, сколько пар обуви сломала на съемках. Рост в 155 сантиметров не стал помехой и в личной жизни: экс-супруг Пеговой был выше ее на 32 сантиметра.