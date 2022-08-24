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Лора Палмер бы онемела: всплыли неизвестные факты о сериале «Твин Пикс»

24 августа 2022 20:00
Лора Палмер бы онемела: всплыли неизвестные факты о сериале «Твин Пикс»

Дэвид Линч не зря считал свой проект особенным.

Драматический сериал «Твин Пикс» вышел на экраны в 1990 году и сразу получил статус самого загадочного проекта телеэфира. Во многом этот образ сложился из-за сюрреалистичности некоторых эпизодов, а также из-за того факта, что главную интригу — личность убийцы Лоры Палмер — Дэвид Линч так и не раскрыл сполна.

Оказалось, что и на съемочной площадке сериала происходило немало странного. Например, исполнитель роли Боба — Фрэнк Силва — получил работу случайно. Он трудился реквизитором и случайно оказался позади Линча, когда тот смотрелся в зеркало. Постановщик отклонился и обратил внимание, что видит не свое отражение, а Силвы. Так как персонаж Боба имел именно эти способности, то режиссер больше не раздумывал над выбором актера, решив, что в дело вмешалась судьба.

Экстравагантно Линч подошел и к записи нечленораздельной речи героев, которая требовалась для некоторых сцен. Он просто поставил их монологи задом наперед и получилось, что обычные слова звучат пугающе и непривычно. Позже актеры вспоминали, что от съемок в «Твин Пиксе» испытывали необъяснимый страх.

Фото: Кадр из сериала
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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