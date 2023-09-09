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Киноафиша Статьи Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой

Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой

9 сентября 2023 09:15
Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой

Такого от экранной Перепелкиной никто не ожидал.

«Ералаш» дал дорогу многим юным талантам. Свой актерский путь в киножурнале начали такие знаменитости, как Владимир Сычев, Анастасия Сиваева, Ольга Кузьмина, Александр Головин, Глюкоза, Александр Горчилин и другие. Одной из наиболее ярких звезд программы была Анна Цуканова-Котт.

В отличие от многих коллег, барышня не ушла в тень и продолжает активно сниматься в кино. Артистка засветилась в фильме «Брестская крепость», а также в сериалах «Восьмидесятые» и «Мажор». Знаменитость не чурается творческих экспериментов: Цуканова-Котт сняла клип для знаменитого немецкого певца Тилля Линдеманна, питающего страсть к откровенным видео.

Солист рок-группы Rammstein с особой теплотой относится к России, а особенно к русским девушкам. Видео исполнителя на песню Zunge («Язык») было снято в Большом Московском цирке. Результат совместной работы российской актрисы и эпатажного музыканта можно будет увидеть уже 8 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: Кадр из сериала "Ералаш"
Алла Новикова
Алла Новикова
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