Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лопоухая девчонка из «Ералаша» теперь роскошная леди: такую пацанкой не назовешь

Лопоухая девчонка из «Ералаша» теперь роскошная леди: такую пацанкой не назовешь

25 апреля 2023 07:30
Лопоухая девчонка из «Ералаша» теперь роскошная леди: такую пацанкой не назовешь

Звезда может свести с ума любого мужчину.

Анна Цуканова-Котт стала знаменитой еще в детстве. Артистка попала на большие экраны благодаря киножурналу «Ералаш». В проекте ей доставались однотипные роли — звезда играла либо отличниц-всезнаек, либо эдаких пацанок с не самым приятным характером.

Под эти образы идеально подходила нетипичная внешность юной актрисы — она была несуразной лопоухой девчонкой, не претендующей на звание красавицы. Впрочем, с годами все изменилось.

Звезда стала роскошной леди, счастливой женой и матерью. Вместе с супругом знаменитость воспитывает дочь. Семейная жизнь не сделала из актрисы задавленную бытом женщину — напротив, она еще больше расцвела.

Лопоухая девчонка из «Ералаша» теперь роскошная леди: такую пацанкой не назовешь

В социальных сетях Анны есть множество фотографий, на которых она демонстрирует свои яркие образы. Артистка отдает предпочтение эффектным женственным нарядам, чем заставляет мужчин оборачиваться ей вслед.

Фото: Кадр из киножурнала «Ералаш», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video