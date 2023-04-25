Лопоухая девчонка из «Ералаша» теперь роскошная леди: такую пацанкой не назовешь

Анна Цуканова-Котт стала знаменитой еще в детстве. Артистка попала на большие экраны благодаря киножурналу «Ералаш». В проекте ей доставались однотипные роли — звезда играла либо отличниц-всезнаек, либо эдаких пацанок с не самым приятным характером.

Под эти образы идеально подходила нетипичная внешность юной актрисы — она была несуразной лопоухой девчонкой, не претендующей на звание красавицы. Впрочем, с годами все изменилось.

Звезда стала роскошной леди, счастливой женой и матерью. Вместе с супругом знаменитость воспитывает дочь. Семейная жизнь не сделала из актрисы задавленную бытом женщину — напротив, она еще больше расцвела.

В социальных сетях Анны есть множество фотографий, на которых она демонстрирует свои яркие образы. Артистка отдает предпочтение эффектным женственным нарядам, чем заставляет мужчин оборачиваться ей вслед.