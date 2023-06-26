Лопес задрала платье и случайно засветила лишнее: такое должен видеть только муж

Дженнифер Лопес известна своей любовью к откровенным нарядам. Артистка регулярно участвует в пикантных фотосессиях и не стесняется выбирать весьма откровенные наряды на светские мероприятия. При этом далеко не всегда ее образы вызывают восторг у публики.

Так, недавно артистка приняла участие в вечере, посвященном сотрудничеству ее бренда JLo и Revolve. Для мероприятия она выбрала серебристое платье с настолько глубоким вырезом, что оно оголило практически все ее бедро. И, как заметили подписчики, знаменитость предпочла отказаться от нижнего белья ради эффектного образа.

Обсуждая снимок, далеко не все фанаты похвалили артистку. Многие поклонники признались, что считают такой наряд чересчур откровенным. По их мнению, замужняя Лопес не должна так сильно оголяться на публике.