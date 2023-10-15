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Лолита солит огурцы по рецепту бабушки: хрустят и без привычных добавок

15 октября 2023 17:30
Лолита солит огурцы по рецепту бабушки: хрустят и без привычных добавок

У знаменитости есть несколько секретов.

Лолита Милявская слова на ветер не бросает. Певица обещала рассказать поклонникам, как делает заготовки на зиму. Рецепт у артистки необычный: достался он ей от бабушки.

При засолке трехлитровой банки огурцов звезда использует головку чеснока, один красный или зеленый перец, листья и корень хрена, укроп с семенами. Также она добавляет веточку вишни вместе с листьями или же ветку смородины, но уже без листьев.

А вот такие привычные для многих ингредиенты, как уксус, сахар или лимонная кислота, исполнительница хита «На Титанике» не берет.

В соцсетях она заверила всех, что и без них соленья получатся отменными.

И в качестве доказательства хрустнула огурцом из прошлогодней банки.

Есть у бывшей жены Цекало и другой секрет. Она не закатывает банки крышками из плотной жести, а закрывает их обычными пластмассовыми крышками, что тоже немало удивило подписчиков.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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