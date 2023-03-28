Лолита показала честное фото фигуры без фотошопа: вы будете ошарашены (фото)

Лолита Милявская ошарашила поклонников «честным» видео из гастрольного тура по России. На видео, снятом в ванной комнате, полуобнаженная певица сетует на несовершенства фигуры. А еще дает совет, как с ними бороться.

«Тот самый момент, когда день только начался, и первое, что ты видишь... Бока висят», — пожаловалась артистка в личном блоге, стоя перед зеркалом в нижнем белье и обтягивающих велосипедках.

Подписчики хоть и опешили от такой открытости, но приняли откровения знаменитости на ура.

«Все мы немножко Лолита», «Настоящая женщина без комплексов», «Лолита, бока вам только к лицу!» — убеждали певицу поклонники. Они уверены, что для своих 59 лет она выглядит естественно и достойно.

В том же видео артистка рассказала, как избавиться от лишней массы на бедрах. По ее словам, нужно просто повыше подтянуть штаны. И тогда от досадных «боков» не останется и следа. Фанаты Лолиты оценили юмор.