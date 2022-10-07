Логичный финал не прописали: чем закончились «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» стал одним из первых проектов на российском телевидении о многодетных семьях, к тому же и рассказывал о буднях отца-одиночки. Жизнь психолога Сергея Васнецова и его пятерых дочерей сразу привлекла внимание зрителей. Но далеко не все из них смогли досмотреть сериал до конца и узнать, чем же он заканчивается.

Создатели сериала с самого начала знали, что у героев все должно закончиться хорошо, и все 20 сезонов планомерно подводили к хэппи-энду. В итоге почти так все и получилось: Васнецов воссоединился с женой, и спустя какое-то время у них родился сын.

Все хорошо и у дочек Сергея: Даша вышла замуж за одноклассника своей сестры, став примерной женой и матерью, Пуговка стала настоящей звездой школы, Женя уехала из дома на учебу, Маша задумывается о свадьбе с десантником, а Галина Сергеевна завела отношения с коллегой.

Но, несмотря на позитивные изменения в жизни героев, официального финала в сериале так и не было: «Папины дочки» закрылись из-за низких рейтингов, когда проект начал проигрывать в популярности другим телепроектам. Поэтому логичной последней «точки» зрители так и не увидели.