Ливанову должно быть стыдно: назван худший фильм в истории СССР

У Василия Ливанова за годы карьеры было множество выдающихся кинообразов, среди которых и император Николай I, и блистательный Шерлок Холмс, и Дон Кихот. Но в фильмографии актера есть и картина, которую считают одной из худших советских лент. Речь идет о фантастическом фильме «Лунная радуга», где Ливанов снялся вместе с Юрием Соломиным, Игорем Старыгиным и другими.

За основу молодой режиссер Андрей Ермаш взял одноименный роман писателя Сергея Павлова о людях, осваивающих космос и получающих экстрасенсорные навыки. Однако сценарий ленты был переработан без участия автора. Исполнители главных ролей тоже не потрудились прочесть книгу. Об этой экранизации Павлов предпочитал не говорить, заявляя, что ему «слишком больно». Фантаст отмечал, что все герои романа не вяжутся с игравшими их актерами, а из сюжета пропали важные детали.

Отец постановщика на тот момент занимал важный пост в Госкино СССР, поэтому в прокат спорная картина все же вышла в 1983 году. Но по уровню кассовых сборов лента провалилась, пишет в Дзен-канале блогер Всеволод Комаров.