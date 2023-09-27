Литвинову за границей вынудили сняться без нижнего белья: дело вот в чем

Не стесняется обнажаться в свои 56 лет.

Рената Литвинова является одной из самых ярких и необычных отечественных актрис. Многие упрекают звезду фильма «Граница: Таежный роман» в отсутствии таланта, но элегантности и стиля ей явно не занимать. Сейчас икону винтажа не увидеть в отечественном кино. Литвинова уехала во Францию, оставшись без новых ролей.

Артистка живет в роскошных апартаментах в Париже. Содержание элитной недвижимости требует солидных средств, поэтому перед знаменитостью встал вопрос зарабатывания денег. Рената Литвинова решилась на отчаянный шаг и снялась обнаженной для обложки французского журнала L’Officiel.

В пикантной фотосессии 56-летняя актриса предстала топлес. Из одежды на знаменитой блондинке были лишь дерзкие колготки в сетку и умопомрачительные туфли на шпильках. Эффектный снимок журналисты подписали так: «Реванш высокой моды».