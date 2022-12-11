Лишние килограммы и «химия»: Надю из «Иронии судьбы» больше не узнать

От скромной учительницы не осталось и следа.

Совсем скоро россияне увидят премьеру шоу «СамоИрония судьбы». Комедия отсылает к самым любимым советским картинам, без которых уже давно немыслимы новогодние праздники. В Сети то и дело появляются кадры из фильма, и многие из них заслуживают особого внимания.

Так, персонаж Нади Шевелевой из классической «Иронии судьбы» подвергся кардинальным изменениям. Ее роль исполнила юмористка Ольга Картункова. Судя по снимку, создатели «перезапустили» героиню, сделав ее полной и более зрелой дамой.

На эксклюзивном фото новая Надя запечатлена в окружении многочисленных Лукашиных, двух из них сыграли участники группы Galibri & Mavik.

Еще одним открытием для публики стал Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Образ культового жулика на себя примерил комик Илья Соболев. Он облачился в парик, приклеил усы и надел такие же перчатки, как у «оригинала».

Как пишет «Телепрограмма», в новогоднем шоу приняли участие такие звезды, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян и другие популярные сегодня артисты.