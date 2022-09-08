Лишился самого ценного: не поверите, как выглядит «Аквамен» Джейсон Момоа сейчас

Джейсон Момоа известен не только своими яркими ролями, но и необычной внешностью. Со времени первого успеха он носит длинные волосы, которые давно стали его визитной карточкой. Однако теперь артист решил избавиться от своего знаменитого образа.

В своем блоге Момоа поделился видео, на котором избавляется от своей густой шевелюры. И делает это артист не просто так: таким образом он решил привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды и призвать поклонников отказаться от пластиковых бутылок и посуды.

«Мы должны остановиться. Я сейчас на Гавайях, вижу все это в нашем океане, и это очень грустно», — признается знаменитость.

Пользователи Сети не оставили без внимания ролик артиста. Одни признались, что поддерживают инициативу Момоа, тогда как другая часть подписчиков обратила внимание лишь на перемены во внешности Джейсона. Как отметили подписчики, они не ожидали, что Момоа решится на этот шаг, и похвалили его за смелость.