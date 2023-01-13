Лишился самого ценного: комиссара Жибера из «Такси» не узнать (фото)

Бернар Фарси сыграл множество самых разных ролей, но больше всего запомнился зрителям в образе комиссара Жибера в культовом проекте «Такси». Артист засветился не только в первых четырех фильмах, но и в пятой части, премьера которой состоялась в 2018 году.

Впервые же картина Жерара Пиреса, ставшая культовой, увидела свет в далеком 1998-м. Стоит признать, что тогда Бернар Фарси выглядел совсем по-другому. За прошедшие годы артист сильно изменился, лишившись, пожалуй, самого главного.

В кадре комиссар Жибер красовался густыми усами, но теперь от них ничего не осталось. Фарси отказался от лишней растительности на лице. К тому же он заметно постарел — обзавелся глубокими морщинами и сединой. Как бы там ни было, поклонники продолжают любить звезду экрана не за его внешность, а за потрясающий актерский талант.