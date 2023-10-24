Лишился двух семей: жизнь Игоря Ливанова хуже многих остросюжетных драм

Игорь Ливанов прославился благодаря картинам «На углу, у Патриарших», «Графиня де Монсоро», «Империя под ударом» и «Диверсант». У актера множество поклонников, но мало кто догадывается, что пришлось пережить брутальной звезде боевиков и детективных драм.

Впервые Ливанов женился еще в институтские годы. Супруга Татьяна родила ему дочку Олю. Семья жила душа в душу, но в 1987 году случилась страшная трагедия: жена и ребенок погибли в железнодорожной катастрофе. Актер не мог прийти в себя от горя, крепко запил и утешение нашел в объятиях Ирины Бахтуры.

Отношения с красивой студенткой развивались стремительно. Вскоре у молодоженов родился сын Андрей. Однако брак дал трещину, когда возлюбленная предпочла артисту Сергея Безрукова. В 2015 году Игоря Ливанова ждал еще один удар: от сердечной недостаточности скончалась его 25-летняя кровиночка.

Несмотря на жизненные потрясения, сегодня мужчина счастлив в третьем браке. С женой Ольгой Ливанов вместе уже 20 лет. Пара растит двоих детей.