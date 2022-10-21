Лишилась самого ценного: чем на самом деле Карпович аукнулся брак Прилучного

Мирослава Карпович молчит как рыба, когда речь заходит о ее личной жизни. Несмотря на это, в Сети горячо обсуждались слухи о страстном романе звезды с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Так длилось до тех пор, пока актер вдруг не женился.

Супругой «мажора» стала актриса Зепюр Брутян. Новость об этом взбудоражила интернет-пользователей, многие из которых принялись жалеть брошенную на произвол судьбы Мирославу. Тогда Прилучный во время одного из интервью выступил с заявлением о том, что на самом деле они с Карпович никогда не были возлюбленными, но были «нужны друг другу» как близкие друзья.

Это признание звезды «Закрытой школы» подняла на смех Лена Миро . Она заявила, что Прилучный относился к Карпович как «проходному варианту», из-за чего та лишилась самого ценного.

Брак Прилучного и Брутян аукнулся «папиной дочке» тем, что она осталась без работы. Ранее Павел и Мирослава играли вместе в спектакле «Косметика врага», но больше актриса на сцену вместе со своим партнером не выйдет, поскольку ей уже нашли замену. Однако это еще не все потери Карпович.

Миро полагает, что в отношениях с бывшим супругом Агаты Муцениеце знаменитость потеряла свое самоуважение, согласившись залечивать его раны после развода. По словам светской обозревательницы, влюбленную артистку откровенно использовали. «Проходной вариант используют в качестве то ли жилетки, то ли просто дышащего тела рядом», — подытожила Миро в одной из публикаций своего ЖЖ.