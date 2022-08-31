Лишилась рассудка из-за карьеры: трагедия одной из самых успешных актрис СССР

Екатерина Савинова блестяще сыграла Фросю Бурлакову в фильме «Приходите завтра...». В жизни артистки могло появиться еще много ярких ролей, если бы не одно «но».

С одной из самых успешных актрис Советского Союза случилась страшная трагедия. Все началось довольно обыденно. Савинова в ходе очередной киноэкспедиции купила деревенское молоко, которое выпила, предварительно не прокипятив. В результате звезда заразилась бруцеллезом.

Болезнь привела к страшным осложнениям: у любимой многими артистки началась шизофрения. Савинова лечилась, горстями принимая необходимые препараты, и больше всего боялась, что ее недуг передастся сыну. В голове знаменитости постоянно появлялись голоса, которые твердили ей, что делать.

Все это привело к тому, что актриса втайне от близких и родных отправилась в Новосибирск, где проживала ее сестра. Там она провела один месяц и даже, казалось, пошла на поправку. Но 25 апреля 1970 года произошло несчастье.

После тщательной уборки в доме Савинова отправилась на железнодорожный вокзал, где бросилась под поезд. Позднее врачи отметили, что это не было самоубийством. У звезды случился очередной приступ, во время которого, по одной из версий, голоса и приказали артистке сделать роковой шаг.