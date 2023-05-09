Лишилась квартиры и живет отшельницей: куда пропала с экранов советская Катрин Денев

Когда-то Наталья Сайко была популярной актрисой, и за невероятную красоту и талант ее прозвали советской Катрин Денев. Спектакли с участием артистки всегда собирали полный зрительный зал, а фильмы с ней стали классикой. Но все это не имело большого значения для знаменитости: мечтала она совсем о другом.

Артистка далеко не сразу наладила личную жизнь. Ее первым мужем стал молодой человек по имени Никита. Он привел Сайко в просторную трехкомнатную квартиру, но все это не принесло звезде счастья. Муж изменял актрисе, что причиняло ей огромную боль.

Впоследствии Наталья Петровна ушла от неверного возлюбленного к Якову Безродному. Тот не мог похвастаться большим богатством и пригласил избранницу жить в комнату в коммуналку, что, впрочем, нисколько не смутило артистку.

Сайко всей душой желала стать матерью, и ее второй муж также не был против пополнения в семействе. Вот только завести ребенка у пары никак не получалось. Актриса обошла многих врачей, но все как один разводили руками. Отчаявшись, Наталья Петровна предложила супругу взять малыша из детского дома, но тот наотрез отказался, о чем впоследствии горько пожалел.

В начале нулевых состояние здоровья Безродного заметно ухудшилось. Сайко пришлось оставить работу в театре и покинуть экраны, чтобы ухаживать за тяжелобольным мужем. В 2014 году Яков Михайлович скончался. Актриса тяжело переживала эту утрату. Возобновлять карьеру она не захотела, сославшись на возраст, и начала вести затворнический образ жизни, отказываясь от общения с журналистами.