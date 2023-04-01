Лишилась карьеры из-за пластики: что сделала с собой красотка Донна из «Твин Пикс»

Легендарный сериал «Твин Пикс» гремел на весь мир в начале 90-х. Режиссер Дэвид Линч собрал в своей проект эталонных красоток, среди которых была Лара Флинн Бойл.

Актриса сыграла очаровательную Донну Хейворд — честную и правильную подругу убитой Лоры Палмер. Молодая Лара была настоящей красавицей: веснушки, кудрявые локоны, пронзительный взгляд и изящный стиль. Бойл стала секс-символом 90-х, но этот титул она носила недолго.

Дело в том, что в нулевых Лара «подсела» на пластические операции и уколы ботокса. Актриса буквально прописалась в кабинетах хирурга и косметолога. Сначала Бойл хотела исправить форму носа, затем ей захотелось увеличить губы, после чего она изменила пропорции тела.

Сегодня изысканную милашку Донну не узнать. У 53-летней актрисы натянутое безжизненное лицо, передутые губы и потухший взгляд. Из-за этих жутких метаморфоз Бойл перестали давать роли, ведь она превратилась в некрасивую женщину с мертвой мимикой. Сама Лара признавалась, что колола ботокс с 30 лет. Тогда она и подумать не могла, что это увлечение разрушит ее карьеру.