Лишь у этих 3 женщин Зодиака есть шанс добиться любви мужчины-Тельца

Мужчины, рожденные под знаком Тельца – поистине завидные женихи. Они умны, практичны, трудолюбивы, что, как правило, позволяет им добиться больших карьерных высот. Рядом с ними любая женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной, вот только уроженцы земного знака очень разборчивы при выборе невесты. Им нужна совершенно особенная спутница жизни, и крепкий союз возможен с представительницами далеко не каждого знака зодиака. Рассказываем, кто же на самом деле способен растопить сердце Тельца.

Рак

Представительница водного знака способна привлечь внимание Тельца своей домовитостью. Пока глава семьи будет упорно трудиться на благо семьи, женщина-Рак будет с присущим ей усердием устраивать семейное гнездышко.

Из этих двух знаков зодиака получится прекрасный тандем, ведь оба любят проводить время в родных стенах, а не в шумных компаниях, наслаждаться уютом и теплом домашнего очага.

Кроме того, женщины-Раки тщательно следят за собой, обладают редкостным умом, обаянием и женской проницательностью. Для Тельца это идеальная жена, с которой не стыдно и в свет выйти, и и домашний прием устроить.

Козерог

Сложные, но страстные и незабываемые отношения сложатся у мужчин-Тельцов с представительницами родного земного знака. В этом союзе даму, бесспорно, привлечет в партнере ярко выраженное мужское начало, стремление побеждать и добиваться поставленных целей.

Телец, в свою очередь, заинтересуется этой загадочной снежной королевой, не обделенной яркой внешностью и умом.

Могут возникнуть сложности из-за разных потребностей партнеров – ему нужно больше внимания и ласки, ей – свободы и независимости, но если они смогут договориться, более крепкой пары, где каждый уважаем и любим, не найти.

Рыбы

Найти общий язык с уроженками водного знака Тельцу поначалу будет не так-то просто. Они как будто бы относятся к разным мирам: мужчина в этой паре логичен и практичен до мозга костей, женщина же мыслит творчески, нестандартно, впечатления и эмоции для нее важнее материальных богатств.

Однако очень скоро станет понятно, что это-то и способствует взаимному притяжению водного и земного знаков.

Они способны научить друг друга новому, показать, каким бывает мир, если посмотреть на него под другим углом. Вдвоем их ждет множество открытий и приятных минут, им не будет скучно в компании друг друга.