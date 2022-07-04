Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишь у этих 3 женщин Зодиака есть шанс добиться любви мужчины-Тельца

Лишь у этих 3 женщин Зодиака есть шанс добиться любви мужчины-Тельца

4 июля 2022 17:00
Лишь у этих 3 женщин Зодиака есть шанс добиться любви мужчины-Тельца

Кто сможет покорить непреступного Тельца?

Мужчины, рожденные под знаком Тельца – поистине завидные женихи. Они умны, практичны, трудолюбивы, что, как правило, позволяет им добиться больших карьерных высот. Рядом с ними любая женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной, вот только уроженцы земного знака очень разборчивы при выборе невесты. Им нужна совершенно особенная спутница жизни, и крепкий союз возможен с представительницами далеко не каждого знака зодиака. Рассказываем, кто же на самом деле способен растопить сердце Тельца.

Рак

Представительница водного знака способна привлечь внимание Тельца своей домовитостью. Пока глава семьи будет упорно трудиться на благо семьи, женщина-Рак будет с присущим ей усердием устраивать семейное гнездышко.

Из этих двух знаков зодиака получится прекрасный тандем, ведь оба любят проводить время в родных стенах, а не в шумных компаниях, наслаждаться уютом и теплом домашнего очага.

Кроме того, женщины-Раки тщательно следят за собой, обладают редкостным умом, обаянием и женской проницательностью. Для Тельца это идеальная жена, с которой не стыдно и в свет выйти, и и домашний прием устроить.

Козерог

Сложные, но страстные и незабываемые отношения сложатся у мужчин-Тельцов с представительницами родного земного знака. В этом союзе даму, бесспорно, привлечет в партнере ярко выраженное мужское начало, стремление побеждать и добиваться поставленных целей.

Телец, в свою очередь, заинтересуется этой загадочной снежной королевой, не обделенной яркой внешностью и умом.

Могут возникнуть сложности из-за разных потребностей партнеров – ему нужно больше внимания и ласки, ей – свободы и независимости, но если они смогут договориться, более крепкой пары, где каждый уважаем и любим, не найти.

Рыбы

Найти общий язык с уроженками водного знака Тельцу поначалу будет не так-то просто. Они как будто бы относятся к разным мирам: мужчина в этой паре логичен и практичен до мозга костей, женщина же мыслит творчески, нестандартно, впечатления и эмоции для нее важнее материальных богатств.

Однако очень скоро станет понятно, что это-то и способствует взаимному притяжению водного и земного знаков.

Они способны научить друг друга новому, показать, каким бывает мир, если посмотреть на него под другим углом. Вдвоем их ждет множество открытий и приятных минут, им не будет скучно в компании друг друга.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Related video