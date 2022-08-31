Лина Арифулина не стала молчать об участии Алексы в «Фабрике звезд»: слов едва хватило

Лина Арифулина была продюсером первых пяти сезонов «Фабрики звезд», которые и сделали проект популярным на всю страну. Зрители не только распевали хиты, которые исполнители представляли на еженедельных отчетных концертах, но и следили за их жизнью в формате реалити.

Каждый сезон не был похож на предыдущий. Например, изюминкой «Фабрики звезд-4» стал роман Алексы и Тимати, разворачивающийся на площадке проекта. Но если остальные исполнители прошли на шоу благодаря конкурсному отбору, то молодой певице помог «блат» — за нее договорились влиятельные родители

Лина Арифулина не стала молчать об участии Алексы, заявив, что ее поставили перед фактом о присутствии девушки на проекте. По словам продюсера, у певицы не было достаточных вокальных данных. Кроме того, строптивая Алекса не слушалась наставницу и отказывалась менять дорогие брендовые вещи на более уместные на сцене наряды.