Лили из фильма «Такси» позавидует каждая женщина: так выглядеть в 47 неприлично

Марион Котийяр блестяще сыграла подружку главного героя в популярном французском фильме «Такси» по имени Лили. Когда на экраны вышел первый фильм легендарной франшизы, артистке, покорившей не одно мужское сердце, было всего 23 года. Стоит признать, тогда она была совершенно очаровательна.

Впоследствии к Марион пришла всемирная слава — она по-прежнему востребована у режиссеров, поэтому активно снимается в кино. Впрочем, удивительного в этом мало: за прошедшие годы Котийяр ничуть не изменилась.

Глядя на фотографии знаменитости, интернет-пользователи приходят к выводу о том, что она попросту забыла постареть. По мнению многих, выглядеть так в 47 лет неприлично: на лице Марион нет ни единой морщинки, к тому же она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, хоть и родила своему мужу, актеру Гийому Кане, двоих детей.