Лихо утерла нос Узерли: названа самая высокооплачиваемая турецкая актриса

Мерьем Узерли получила огромную известность в России благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Но не все зрители догадываются, что на родине она далеко не так известна, как ее коллеги. На турецком телевидении существует жесткая иерархия актеров, в соответствии с которой они и получают гонорары — и Узерли в этом списке далеко не на первом месте.

Мерьем зарабатывала за роль в каждой серии «Великолепного века» по 35 тысяч лир (это около 100 тысяч рублей). Кстати, маленький гонорар и стал одной из причин, по которой актриса в итоге ушла из проекта.

Доходам Узерли далеко до гонораров самой высокооплачиваемой турецкой актрисы. Ею оказалась Фахрие Эвджен, жена Бурака Озчивита. За каждую серию она получает 170 тысяч лир, то есть более полумиллиона рублей. Учитывая, что и сам Бурак не уступает супруге в заработках, в Сети уже назвали пару самой успешной звездной семьей в Турции. Но на такие доходы могут претендовать лишь актеры, считающиеся топовыми, передает портал «Комсомольская правда ».