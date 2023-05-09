Лихие 90-е: как драка Гафта и Дурова едва не закончилась трагедией

Первый режиссерский опыт Владимира Машкова родился за дружеским застольем, но в итоге чуть не привел к непоправимой трагедии.

В 1997 году Машкову доверили снять новогоднюю комедию. Для картины «Сирота казанская» начинающему режиссеру удалось раздобыть трех суперзвезд. Три народных артиста — Олег Табаков, Валентин Гафт и Лев Дуров — не могли упустить такой проект, ведь за участие в нем неплохо платили.

Во время одной из сцен Дурову — актеру невысокого роста — нужно было сражаться с широкоплечим персонажем Гафта ростом под два метра. В какой-то момент Валентин Иосифович перестарался и зажал своему партнеру по спаррингу сонную артерию. После этого Дурову стало плохо, а на съемочную площадку в Подмосковье пришлось вызывать врачей. Сам Дуров предпочитал не распространяться об этой истории и рассказал ее лишь много лет спустя.

Для Гафта же сцена с неподдельным удушением уже не первая. На съемках «Чародеев» он едва не придушил актрису Елену Яковлеву. Однако в этом случае актер сделал это намеренно: его раздражала неорганизованность актрисы, ее опоздания и неспособность запомнить текст.