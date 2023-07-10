Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ

Лидия Федосеева-Шукшина сыграла много ярких ролей, но отношение публики к ней всегда было неоднозначным. В последние годы она часто попадала в центр скандалов из-за ее отношений с продюсером Бари Алибасовым. Но негатив публики к актрисе начался еще со времен СССР.

Юная актриса Лидия Федосеева познакомилась с режиссером Василием Шукшиным во время работы над картиной «Какое оно, море?». Между парой быстро завязался роман, а вскоре они сыграли свадьбу.

Жена режиссера стала получать роли в картинах супруга одну за другой. Актриса появилась во всех популярных фильмах Шукшина: «Калине красной», «Печках-лавочках», «Странных людях» и других проектах мужа.

Зрители не всегда были довольны выбором актрисы — они считали, что Лидия Николаевна отхватила роли только за счет супруга. А слухи о тяжелом характере артистки только усиливали негативное отношение к ней со стороны аудитории.