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Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ

10 июля 2023 08:30
Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ

Зрители считали успех актрисы незаслуженным.

Лидия Федосеева-Шукшина сыграла много ярких ролей, но отношение публики к ней всегда было неоднозначным. В последние годы она часто попадала в центр скандалов из-за ее отношений с продюсером Бари Алибасовым. Но негатив публики к актрисе начался еще со времен СССР.

Юная актриса Лидия Федосеева познакомилась с режиссером Василием Шукшиным во время работы над картиной «Какое оно, море?». Между парой быстро завязался роман, а вскоре они сыграли свадьбу.

Жена режиссера стала получать роли в картинах супруга одну за другой. Актриса появилась во всех популярных фильмах Шукшина: «Калине красной», «Печках-лавочках», «Странных людях» и других проектах мужа.

Зрители не всегда были довольны выбором актрисы — они считали, что Лидия Николаевна отхватила роли только за счет супруга. А слухи о тяжелом характере артистки только усиливали негативное отношение к ней со стороны аудитории.

Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Сверстницы» (1959)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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