Лидером кинопроката СССР стал иностранный фильм: его рекорд не побит по сей день

Сегодня благодаря открытым данным о кинопрокате, обозреватели с легкостью определяют коммерческий успех фильма. Однако в советские времена эта информация была известна лишь узкому кругу людей. Но в 90-е годы данным вопросом занялся Сергей Кудрявцев, который и составил список самых кассовых картин.

На первое место киновед поместил мексиканскую мелодраму «Есения». По подсчетам эксперта, ее посмотрели более 91 млн зрителей. Такой невероятный показатель не удалось превзойти ни одному советскому фильму. Более того, даже сегодня этот рекорд никто не смог побить.

Иностранная картина о колоритной цыганской девушке действительно пользовалась популярностью среди зрителей.

Но возможно, что такое огромное число просмотров обусловлено специфической системой подсчета. Дело в том, что тогда учитывались все проданные билеты в первый год проката. В то время как в современной России и заграницей все обстоит иначе.