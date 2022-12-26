Лицом не вышел: ахнете, чьим чарам поддались 2000 голливудских красавиц (фото)

О любовных похождениях звезд Голливуда ходят легенды. Окруженные первыми красавицами актеры не привыкли отказывать себе в удовольствии закрутить новый роман. Особенно в этом преуспел Джек Николсон, прославившийся не только своим талантом, но и любовью к женщинам.

В свое время артист заявил, что имел ни много ни мало две тысячи возлюбленных, среди которых оказалась и Мэрил Стрип, и Мелани Гриффит, и многие другие. По уверению любовниц звезды экрана, его смело можно назвать лучшим мужчиной в мире и истинным джентльменом в постели.

К слову, у знаменитости есть пятеро наследников от разных женщин. В законном браке же Николсон состоял лишь один раз. Между тем многие не понимают, что представительницы прекрасного пола находят в актере. По мнению многих, он не вышел ни ростом, ни лицом — красавцем его уж точно не назовешь.