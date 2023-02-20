Лицо совсем расплылось: посмотрите, как постарела Фиби из «Друзей»

Недавно Лиза Кудроу рассказала, что была единственной из «Друзей», кому пришлось дважды проходить кастинг на роль. Причина крылась в режиссере Джиме Берроузе, Он почему-то не был уверен, что актриса справится, и на одном из кастингов даже заставил ее читать монолог Фиби из-под стола. Артистка идеально вписалась в сюжет, обеспечив миллионные просмотры с первого эпизода.

Испытаниям подверглась не только карьера актрисы, но и внешний вид. Возрастные изменения у Кудроу, которой в этом году исполнится 60 лет, видны невооруженным глазом при том, что еще 15 лет назад артистка выглядела моложе своих лет. Сегодня о годах Фиби буквально кричат дряблая и морщинистая кожа на шее, а также второй подбородок. Впрочем, саму Кудроу это не беспокоит: свое она уже отстрадала.

Большой стресс актриса пережила во время съемок «Друзей». Увидев себя рядом с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, она начала комплексовать по поводу своего слишком худого и плоского тела. Теперь же Кудроу не считает это значительной проблемой и воспринимает себя такой, как она есть.