Лицо «самой таинственной актрисы СССР» теперь могут увидеть все (фото)

В 1965 году режиссер Евгений Карелов снял ленту «Дети Дон Кихота» о судьбе доктора, который усыновляет детей-отказников, брошенных своими матерями в роддоме. Одну из них сыграла рижанка Ингрида Андриня, которой незадолго до съемок исполнилось всего 20 лет.

Будучи студенткой ВГИКа, она до последнего не соглашалась на роль, считая, что образ матери, отказавшейся от собственного ребенка, перечеркнет всю ее карьеру в кино с первого же фильма.

Тогда Карелов, поговорив с актрисой, нашел гениальное режиссерское решение: единственную свою сцену Ингрида отыграла, сидя к камере спиной, словно стыдясь того, что она совершила. И, хотя все внимание зрителя в этот момент было направлено на исполнителя главной роли Анатолия Папанова, но талант актрисы не остался незамеченным.

Впрочем, спустя всего несколько лет лицо «самой таинственной советской актрисы» стало известно уже всем зрителям: в 1969 году Ингрида Андриня сыграла роль красавицы Агнес в историческом фильме «Последняя реликвия», который стал лидером отечественного проката. А потом были съемки в таких успешных кинолентах, как «Слуги дьявола», «Освобождение», «Трест, который лопнул» и во многих других.