Лицо бабули: Энистон оказалась не так уж хороша, если ее умыть (фото)

Внешностью Дженнифер Энистон восхищаются миллионы женщин по всему миру. Неспроста на звезду «Друзей» когда-то «повелся» сам Брэд Питт. Правда, кажется, даже «голливудской» красоте свойственно увядать, и ее век недолог.

Пока поклонники Энистон воспевают оду ее идеально сохранившемуся для 54 лет лицу, она прячет за слоем макияжа кое-что действительно правдивое. Оказалось, реальная внешность актрисы уже давно далека от холеного образа американской красавицы. То, что зрители видят в фильмах, прямо противоположно суровой действительности, с которой пришлось столкнуться даже такой красотке, как она.

Без макияжа, грима и фотошопа Энистон выглядит вовсе не как моложавая звезда Голливуда. Напротив, она похожа на обычную стареющую женщину. Морщины, пигментные пятна, неровный тон кожи — все эти атрибуты старения присутствуют на честных фото актрисы.

Поклонники недоумевают, зачем же она так усиленно молодится для телеэкрана, если на деле все обстоит гораздо более «печально».