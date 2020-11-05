«Лежите в постели и при макияже»: 41-летнюю Альбину Джанабаеву критикуют в соцсетях

Экс-участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками в Instagram нежным фото, но неожиданно вызвала шквал критики: 41-летнюю певицу упрекнули в неестественности.

Исполнительница выложила снимок, на котором в майке телесного цвета лежит в постели под белоснежным одеялом. Фотография получилась нежной и камерной — под стать праздничному выходному дню, в который был опубликован пост.

«Доброе утро, товарищи, сегодня выходной, как будете проводить? Куда выходить?» — спросила Джанабаева.

Придирчивые поклонники упрекнули звезду, что для такого образа на ней слишком много косметики. «Лежите в постели и при макияже, все-таки нежнее было бы без косметики, Вам хорошо», — написали певице.

Возможно, причиной того, что фанаты не оценили стараний артистки, стала банальная зависть, ведь официальный праздник не у всех был выходным днем. «Выходной не у всех», «У меня рабочий день и радоваться буду на работе», «Везет вам, а у нас рабочий день, по зуму», — жаловались певице подписчики.

Впрочем, большинство поклонников артистки по достоинству оценили ее образ. «Вы очень красивая», «Вы божественно прекрасны!», «Какая вы прелесть и талантливая!» — написали звезде.

Сама Джанабаева в тот день была настроена позитивно. «Меркурий уже не ретроградный, все должно выровняться — и настроение, и состояние, всем хорошего дня», — пожелала она своим подписчикам.