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Лежит с открытым ртом: в эфир проскочила постельная сцена с Башаровым и Кудрявцевой

11 сентября 2023 19:30
Лежит с открытым ртом: в эфир проскочила постельная сцена с Башаровым и Кудрявцевой

Звезды увлеклись перед камерами.

В очередном выпуске шоу «Звезды сошлись» сюжет был посвящен предпочтениям знаменитостей относительно убранства спальни. В числе приглашенных гостей оказался актер Марат Башаров. Он поведал зрителям, что предпочитает огромные кровати: в одной из гостиниц ему удалось поспать на постели размером четыре на четыре метра.

В ответ на такое заявление Лера Кудрявцева предложила артисту опробовать кровать, которую установили в студии. Для достоверности эксперимента женщина улеглась туда вместе с гостем, предварительно попросив прощения у супруга. Второй ведущий шоу Тимур Еремеев на этом моменте заявил, что он явно лишний и поспешил покинуть кадр.

Кудрявцева улеглась с Башаровым в обнимку на внушительных размеров постели — актер даже рот разинул от такого поворота. Но, быстро собравшись, Марат сообщил, что главное — это не сама кровать, а с кем ты в ней лежишь.

Лежит с открытым ртом: в эфир проскочила постельная сцена с Башаровым и Кудрявцевой
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru, кадр из телепередачи «Звезды сошлись»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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