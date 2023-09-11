Лежит с открытым ртом: в эфир проскочила постельная сцена с Башаровым и Кудрявцевой

В очередном выпуске шоу «Звезды сошлись» сюжет был посвящен предпочтениям знаменитостей относительно убранства спальни. В числе приглашенных гостей оказался актер Марат Башаров. Он поведал зрителям, что предпочитает огромные кровати: в одной из гостиниц ему удалось поспать на постели размером четыре на четыре метра.

В ответ на такое заявление Лера Кудрявцева предложила артисту опробовать кровать, которую установили в студии. Для достоверности эксперимента женщина улеглась туда вместе с гостем, предварительно попросив прощения у супруга. Второй ведущий шоу Тимур Еремеев на этом моменте заявил, что он явно лишний и поспешил покинуть кадр.

Кудрявцева улеглась с Башаровым в обнимку на внушительных размеров постели — актер даже рот разинул от такого поворота. Но, быстро собравшись, Марат сообщил, что главное — это не сама кровать, а с кем ты в ней лежишь.