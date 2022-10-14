Лежал в засекреченной лаборатории: раскрыто, что сгубило Джека Восьмеркина

Александр Кузнецов стал известен еще в молодости благодаря фильму «Джек Восьмеркин — „американец“». Знаменитость мечтал всю жизнь заниматься актерским мастерством, однако судьба распорядилась совершенно иначе.

В 2014 году, будучи успешным и востребованным артистом, он вдруг почувствовал себя плохо. После ряда обследований врачи выяснили, что у Кузнецова рак простаты. Чтобы победить болезнь, он отправился к самому знаменитому онкоурологу России, но операция оказалась неудачной: в брюшной полости не закрылся сосуд. В итоге после второй операции артисту стало хуже, и он решил отказаться от традиционной медицины.

Сначала он отправился в Бразилию, где встретился с целителем Джоном. Тот помог ему стабилизировать состояние, а анализы показывали, что артисту становится лучше. После же он лег на лечение в закрытую экспериментальную клинику в Дубне, но скончался летом 2019 года.

Как отмечают близкие, причина смерти артиста — необычные методы лечения. Кузнецову не делали химиотерапию, а просто просили слушать успокаивающую музыку, пока тот лежал на кушетке. Также он пил хлорку, а внутри клиники проходил волновую терапию.

«Я говорю, что это они погубили Александра. Говорили, что у него нет онкологии, а есть гонококк», — вспоминает массажистка Мария Станко, которая ухаживала за артистом последнее время.

По словам Станко, Кузнецов умер у нее на руках. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, так как организм уже не справлялся с болезнью. Как уверена массажистка, артист прожил бы значительно дольше, если бы обратился за помощью к профессиональным медикам, а не к экспериментаторам в секретной клинике.