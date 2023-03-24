Лере в подметки не годится: вот с кем обрел счастье Колян из «Реальных пацанов»

Зрителям комедийного сериала «Реальные пацаны» было легко проверить, что все происходящее на экране является правдой. Почти всех главных героев звали так же, как и актеров, исполняющих эти роли. К тому же формат съёмки и вставки с интервью создавали эффект реалити-шоу.

Именно поэтому поклонники проекта верили, что отношения между Коляном и Верой — это не просто выдумка сценаристов. Однако в реальности мужчина был связан узами брака с другой девушкой.

Избранницей артиста стала его подруга юности, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. Она не обладает эффектной внешностью, которой может похвастаться актриса, исполняющая роль Леры. Однако именно с Альбиной Николай обрёл своё счастье. Хотя первое время супруга знаменитого мужчины с тяжелым сердцем смотрела на то, как возлюбленный целует другую, она все же смогла полностью довериться мужу и оставить ревность в прошлом.