Лере в подметки не годится: вот с кем обрел счастье Колян из «Реальных пацанов»
Девушка часто ревновала своего избранника.
Зрителям комедийного сериала «Реальные пацаны» было легко проверить, что все происходящее на экране является правдой. Почти всех главных героев звали так же, как и актеров, исполняющих эти роли. К тому же формат съёмки и вставки с интервью создавали эффект реалити-шоу.
Именно поэтому поклонники проекта верили, что отношения между Коляном и Верой — это не просто выдумка сценаристов. Однако в реальности мужчина был связан узами брака с другой девушкой.
Избранницей артиста стала его подруга юности, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. Она не обладает эффектной внешностью, которой может похвастаться актриса, исполняющая роль Леры. Однако именно с Альбиной Николай обрёл своё счастье. Хотя первое время супруга знаменитого мужчины с тяжелым сердцем смотрела на то, как возлюбленный целует другую, она все же смогла полностью довериться мужу и оставить ревность в прошлом.