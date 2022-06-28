«Лера все поняла»: Андреасян поставил точку в скандале с Кудрявцевой

Сарик Андреасян прокомментировал конфликт с Лерой Кудрявцевой. Ранее знаменитость осмеяла фильмы режиссера на «Новой волне».

Будучи ведущей музыкального фестиваля, Кудрявцева позволила себе ряд оскорбительных шуток в адрес творчества Андреасяна. Спустя некоторое время постановщик опубликовал ответ в своих социальных сетях, где в весьма грубой форме пристыдил Кудрявцеву и авторов ее монолога на премии. После этого конфликт постепенно сошел на нет и никто из участников не решился на его публичное продолжение.

Как оказалось, за прошедшее время Андреасян перестал держать зло на Кудрявцеву. По словам режиссера, сразу же после премии с телеведущей якобы связались десятки его друзей, чтобы объяснить, в чем именно она была неправа.

«Лера все поняла, она не ожидала такого всплеска, ведь тысячи армян пошли ей рассказывать, кто я такой», — цитирует слова знаменитости портал «СтарХит ».

Сейчас постановщик даже готов снять Кудрявцеву в одном из своих будущих фильмов, хотя до сих пор считает, что она могла отказаться произносить тот оскорбительный монолог на фестивале.