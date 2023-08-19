Лепс с 20-летней невестой ждут появления малыша: раскрыты первые подробности

Два года назад Григорий Лепс неожиданно объявил о разводе с Анной Шаплыковой. Фанаты считали, что размолвка временная: пара прожила вместе двадцать лет. Но примирения не произошло, несмотря на признания певца, что потеря семьи была самой большой ошибкой в его жизни.

Но, возможно, в скором времени артист обзаведется новой семьей. В беседе со СМИ он заявил, что готов в пятый раз стать отцом. У него есть любимая девушка, но ее личность Лепс пока не раскрывает. Журналистам музыкант признался лишь в том, что избранница в три раза моложе. Самому Лепсу в этом году исполнился 61 год, а его девушке — около двадцати.

Однако настроен Григорий очень серьезно. На вопрос, планирует ли артист с новой пассией завести детей, Лепс ответил положительно.

«Практически уверен», — заявил он.

От первых двух браков у Григория уже есть четверо детей. Младшему сыну Ивану всего 13 лет, а старшая дочь Инга в прошлом году подарила певцу внука.