Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело

Валерий Леонтьев тщательно следит за собой. В свои 74 года артист все еще выступает с голым торсом и не выходит из образа Казановы. Однако без фотошопа и толстого слоя грима певец выглядит совершенно иначе.

В повседневной жизни исполнитель не носит кричащие наряды, не пользуется автозагаром, а кудри прячет под повязкой. Кроме того, на лице звезды можно заметить следы несовершенной работы хирурга.

Эксперты предполагают, что Леонтьев делал подтяжку лица и блефаропластику — операцию по изменению формы век.

Повлияли на внешний вид знаменитости и белоснежные виниры. Неудивительно, что после многочисленных вмешательств Валерий Леонтьев перестал быть похожим на самого себя.