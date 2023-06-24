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Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело

24 июня 2023 20:30
Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело

Зачастил с визитами к хирургам.

Валерий Леонтьев тщательно следит за собой. В свои 74 года артист все еще выступает с голым торсом и не выходит из образа Казановы. Однако без фотошопа и толстого слоя грима певец выглядит совершенно иначе.

В повседневной жизни исполнитель не носит кричащие наряды, не пользуется автозагаром, а кудри прячет под повязкой. Кроме того, на лице звезды можно заметить следы несовершенной работы хирурга.

Эксперты предполагают, что Леонтьев делал подтяжку лица и блефаропластику — операцию по изменению формы век.

Повлияли на внешний вид знаменитости и белоснежные виниры. Неудивительно, что после многочисленных вмешательств Валерий Леонтьев перестал быть похожим на самого себя.

Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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